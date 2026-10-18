Rize'de hayatını kaybeden polis memuruna veda

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli Yılmaz, dün ikametinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Akpınar köyüne götürüldü.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt ve Metin Eyyüpkoca, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.