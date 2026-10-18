Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nda ilerleme yüzde 50'yi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden projedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yerköy-Kayseri hattının Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını kaydetti.

Projede gelinen son duruma dikkati çeken Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri YHT Hattı'mızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara ile Kayseri arasındaki demir yoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız."

"25 alt geçit ve 91 menfezin yapımını tamamladık"

Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü istasyonları üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattın bölgenin demir yolu ulaşımını güçlendireceğinin altını çizen Uraloğlu, projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, bu hatla yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü belirterek, projenin şehirler arası lojistik maliyetlerini azaltacağını ve ulusal demir yolu ağının kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğini bildirdi.

Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Projesi kapsamında hat boyunca toplam uzunluğu 17 bin 329 metre olan 15 tünel ve 6 bin 608 metre olan 27 köprü inşa edileceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 alt geçit, 91 menfez ve bir üst geçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, alt geçit ve üst geçitlerde çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında 22 alt geçit, 29 menfez ve 14 üst geçitte betonarme imalatları sürüyor, tünel kazılarıyla köprü yapım çalışmalarına da devam ediliyor."