Manisa´nın Turgutlu ilçesinde Serhat Bülbül, erik bahçesinde gezdiği sırada bitkin halde bir kaplumbağa buldu. Hayvanın susuz kaldığını düşünen Bülbül, kaplumbağaya suyundan içirdi.

Çiftçi Bülbül, yaşadıklarını anlattı:

"Hava çok sıcaktı 30-35 derece civarında. Gezerken kaplumbağayı gördüm. O sıcakta onu görünce arabamdan suyu alıp geldim ve su verdim. Kana kana su içti. Ondan sonra alıp gölgeye ağacın altına bıraktım.

Mübarek Ramazan ayındayız, herkes hayvanlara sürekli yemek ve su konusunda yardımcı olmalı. Elinden geleni göstermeli. Yaşanan bu olay sonrasında bana güzel tepkiler ve yorumlar geldi. Sonuçta onlarda bir canlı elimizden geleni yapmalıyız."

Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından kaydedilen olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.