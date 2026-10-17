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Ekonomi
AA 17.10.2026 11:37

IPARD III kapsamında 95 projeye 1,2 milyar lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirerek, "Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

IPARD III kapsamında 95 projeye 1,2 milyar lira hibe

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığına işaret eden Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarım-gıda sektörümüzün altyapısını modernleştiriyor, Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, çağrı sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız."

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Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD Hibe Desteği
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