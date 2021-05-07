Uzun yıllar İstanbul-Kocaeli arasında yolcu taşıdı, gün geldi kullanım ömrünü doldurdu. Köprü olarak tasarlanan emektar vagon, artık Trabzon'da öğrencilere hizmet verecek. Maçka Deresi üzerine yerleştirilen vagona 'Gönül Köprüsü' adı verildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, köprüyle ilgili "Öğrencilerle okulu buluşturacağız. Nasıl bir köprü olsun, öğrenci ile okulun bağı gönül bağıdır dedik. Bu köprünün adı da 'Gönül Köprüsü' olsun istedik" dedi.

Kütüphane de yapılacak

Köprü, Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin ulaşımını kolaylaştırdı.

Okul Müdürü Yüksel Gülen ise, çocukların okula daha rahat ulaşması için yapılmış bir proje olduğunu söyleyerek, "Çocuklar okula gelirken genellikle üniversitenin önünden geçiyordu. Araba da geçiyordu oradan, bir sıkıntı vardı" dedi.

Maçka turizmine de katkı sağlayacak 'Gönül Köprüsü'nün içine çocuklar için kütüphane yapılması da planlanıyor.

Haber: Ahmet Can

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: M. Oğuz Kömürcü