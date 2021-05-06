Siirt'te Vefa Destek Grubu, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardıma koşarken birçok insanın gönlünü kazanıyor. O gönüllerden biri de 7 yaşındaki Down Sendromlu Meryem Yılmaz.

Vefa Destek Grubu, Meryem'e aldıkları sürpriz hediyeleri getiriyor. Meryem de her gün evlerinin kapısında onları bekliyor.

Yılmaz, bu kez Vefa Destek Grubunu TRT mikrofonuyla karşıladı. Yılların muhabiri gibi hareket eden Meryem, mikrofonla önce anons çekti, ardından Vefa Destek Grubuyla röportaj yaptı.