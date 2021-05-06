Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Down Sendromlu Meryem TRT mikrofonuyla anons çekti
7 yaşındaki Down Sendromlu Meryem Yılmaz, Vefa Destek Grubunu her gün kapıda aynı saatte bekliyor. Yılmaz, bu kez onları röportajla karşıladı.
Siirt'te Vefa Destek Grubu, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardıma koşarken birçok insanın gönlünü kazanıyor. O gönüllerden biri de 7 yaşındaki Down Sendromlu Meryem Yılmaz.
Vefa Destek Grubu, Meryem'e aldıkları sürpriz hediyeleri getiriyor. Meryem de her gün evlerinin kapısında onları bekliyor.
Yılmaz, bu kez Vefa Destek Grubunu TRT mikrofonuyla karşıladı. Yılların muhabiri gibi hareket eden Meryem, mikrofonla önce anons çekti, ardından Vefa Destek Grubuyla röportaj yaptı.
Etiketler: TRT
Son Haberler
- 18:58
- 18:39
- 18:32
- 18:25
- 18:30
Sıradaki Haber
Karaçam ve göknarın ahşap kalitesine uluslararası onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz