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Türkiye
AA 19.10.2026 01:58

Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü kurtarıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı.

Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü kurtarıldı

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3’ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtildi.

Vefat eden kişinin cenazesinin de çıkarılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır." denildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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