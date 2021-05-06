Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aç kalan ayılar Uzungöl'e indi
Trabzon'da kış uykusundan uyanan ayılar turizm bölgesi Uzungöl'de görülmeye başlandı.
Tam kapanma nedeniyle boş kalan Uzungöl'de dolaşan ayılar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aç kalan ayılar, konaklama tesislerinin çevresinde yemek aradı.
Bölgedeki otelde bir turistin kaydettiği görüntülerde de gece saatlerinde sokakta ayıların dolaştığı görülüyor.
Ayılar, otel çevresindeki ahşap korkuluk ve aydınlatma lambalarına da zarar verdi.
Etiketler: Turizm
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