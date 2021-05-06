Şırnak'ın Uludere ilçesinde kaymakamlık desteğiyle üretim atağına geçildi. Uludere Kaymakamlığının destekleriyle Uludereli kadınlar mantı, yufka, erişte üretiyor.

Atölyede üretilen ürünler, Uluyörem adıyla markalaştı. Ürünler paketlenerek birçok ilde satılıyor.

Tavuk çiftliklerinden 70 aile geçimini sağlıyor

Kaymakam Ahmet Solmaz, ilçedeki çalışmalarla ilgili şunları anlattı:

"2019 yılında göreve başladığımız günden bu yana, ilçemizin avantaj ve dezavantajlarını ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda projelerimizi hazırladık. Özellikle ilçemizde tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyelimiz söz konusu."

Projeyle ilçede 12 sera kuruldu. Sebze ve meyve yetiştirilen seralarda özellikle kadınlar istihdam ediliyor. Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Valiliği'nin 2 milyon liralık desteğiyle 12'si büyük çapta 71 tavuk çiftliği kuruldu. 70 aile bundan geçimini sağlıyor.

Üretilen tavuk ve organik yumurtalar da Uluyörem markasıyla satılacak.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız