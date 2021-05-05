Kripto para borsalarında yapılan 'şişir ve boşalt' oyunu, binlerce yatırımcıyı mağdur ediyor.

Dolandırıcılar, bir kripto varlığın değerini yukarı çıkaracaklarını söylüyor. Dijital Dönüşüm Uzmanı Ozan İnan, dolandırıcıların yöntemini şöyle anlattı:

"Eş dost bunların bilgilerini paylaştığını söyleyen, kendince güven kazanan, yüksek getiri vadeden paylaşım grupları vesilesiyle etraflarında bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar."

Zirvede satıp kazancı katlıyorlar

Özel mesajlaşma gruplarında altcoin olarak tabir edilen bir kripto para belirleniyor. Altcoin'in tanıtımını ise sosyal medyada takipçisi yüksek olan grup üyeleri yapıyor. Böylece değerinin artacağı mesajı veriliyor. Talebin artması ile fiyat yükseliyor. Zirve noktada ise 'şişir ve boşalt' oyunu sona eriyor, satışlar başlıyor.

Dijital Dönüşüm Uzmanı İnan, konuyla ilgili "Kripto para aldıran birisi hiç para koymadan bunun yukarı gideceğini tahmin ederek 1'e 100 kazanç elde edebilir" dedi.

"7/24 açık bir platformda başınıza ne geleceğini bilemeyebilirsiniz"

Yüksek miktarda yapılan satışlarla kripto paranın fiyatı düşüyor. Yüksek değerden alan yatırımcılar ise büyük zarar ediyor. Ozan İnan'ın yatırımcılara önerisi şöyle:

"Daha kurumsal mesaj veren firmaları takip etmek, pump-dump yapan insanları takip etmekten çok daha iyi olacaktır. 7/24 açık bir platform, başınıza ne geleceğini bilemeyebilirsiniz."

Uzmanlar, yatırım yaparken belirlenen kripto para biriminin dikkatli seçilmesini öneriyor.