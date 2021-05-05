Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı'na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg başkanlık etti.

Toplantı kapsamında Türkiye ve İsveç'in özel sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Ticaret hacmi büyüyor

İsveç ile ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefi doğrultusunda protokol imzalandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler görüşüldü.

COVID-19 salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri de ele alındı. Üçüncü ülkelerde iş birliği ve ortak projeler de görüşülen konular arasında yer aldı.