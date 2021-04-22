Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'in sitesi kapandı. 391 bin kullanıcının hesaplarına erişimi kesildi.

Platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto parayla 20 Nisan akşamı yurt dışına çıktığı da iddialar arasında. Son yaşananlar, kripto para piyasasının güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, yasal bir mevzuatın, güvenli sistemin henüz oturtulmadığını söylüyor.

"Fiyatların yukarı doğru gittiği dönemler, hem yatırımcının bu alana yönelmesi hem de bu işi yapmak üzere bu tür organizasyonların ortaya çıkması bu riski yaratıyor."

Paranın nereye yatırıldığı çok iyi araştırılmalı

Uzmanlar kripto paralar hakkında regülasyonun önemine dikkat çekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Demirkol, konuyla ilgili "Regülasyonun olduğu bir süreçte kripto paralar son derece güvenli olur. Özellikle kripto paranın ödeme aracı veya tasarruf amaçlı birikimiyle ilgili küresel tarafta regülasyonların çok ivedilikle yapılması gerekiyor" diyor.

Peki, kripto para yatırımcıları güvenli yatırım için nelere dikkat etmeli? Prof. Dr. Aslanoğlu, paranın nereye yatırıldığının çok iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, kısa vadede kazanma beklentisinin yatırımcıyı riske attığına dikkat çekiyor.