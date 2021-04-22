Amerika Birleşik Devletlerinin 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesi ve jeopolitik risklerin artması yatırımcıları altına yönlendirdi.

Haftaya 460 lira seviyesinden başlayan gram altın yükselmeye devam etti. Bugün 479 liraya kadar çıktı. Cumhuriyet altını da 3 bin 190 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 786 lira seviyelerinde.

Uzmanlar yükselişte dolar kurunun da etkili olduğunu belirtiyor. Ons altın ise bin 792 dolardan işlem görüyor. Bin 810 doların direnç seviyesi olduğunu ifade ediliyor.