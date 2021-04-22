Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 479,1 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 472,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 479,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.791 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, hafta başından bu yana veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı ve hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 479 lira 50 kuruşken satışı ise 479 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 753 lira satış fiyatı 758 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.791,31 dolar

Satış: 1.791,50 dolar

Gram

Alış: 479,50 lira

Satış: 479,80 lira

Çeyrek

Alış: 785,57 lira

Satış: 790,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.163,00 lira

Satış: 3.195,00 lira