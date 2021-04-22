Antalya'da piyaz, tavşan yüreği zeytin, karyağdı armut, avokado, gülüklü çorba, yenidünya ve portakalın ardından kabak tatlısı da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Bal kabağından yapılan, tahin ve ceviz ile servis edilen tatlı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ATSO) yapılan yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından kente özgü olarak tescillendi.

Antalya Kabak tatlısının özellikleri

Yaklaşık 33 yıldır hizmet sektöründe çalışan ve müşterilerine kabak tatlısı sunan Ömer Çalışkan, Antalya'ya özgü kabak tatlısının tarifini, AA muhabirine anlattı.

Soyulmuş bal kabağı dilimlerinin bir gün toz şekerde bekletilip, yaklaşık 2 saat ocakta pişirildiğini aktaran Çalışkan, "Kabaklar, tepsilerde kızartılması için kuzineye ya da fırına sürülüyor. Kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp ve ceviz içi serpilerek servis ediliyor. İsteğe göre kaymaklı olarak da sunum yapılıyor." diye konuştu.