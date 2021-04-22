Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye yolunda
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
18 Nisan'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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