Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde mutabık kaldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Net ve kapsamlı işbirliği ile Ukrayna'nın gerçek barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlayan tüm umut vadeden gelişmeleri desteklemeye hazır olması nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Zelenski, "Görüşmemizin Uluslararası Karadeniz Günü'ne denk gelmesi de sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Zelenski, "Rusya 2014'ten bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla Karadeniz'deki durumu sürekli olarak adım adım daha da kötüleştiriyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve Karadeniz'de güvenli seyrüseferi sağlayabilecek, Karadeniz bölgesinde normal yaşam koşullarını yeniden tesis edebilecek adımlarımızı istikrarlı bir şekilde destekliyor."

Erdoğan ile bu konuda fayda sağlayabilecek bazı yeni fikirleri ve önerileri ele aldıklarını belirten Zelenski, "Bu diyalog için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bunlar arasında gıda güvenliği de yer alıyor. Bugün Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun varlığını sürdürmesini ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü formata hazırlandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu formatın perspektiflerini ve diğer imkanları, özellikle Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın sürece dahil edilmesi olanaklarını, ayrıca burada, Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük." diye konuştu.

"Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var." diyen Zelenski, Rusya'ya her düzeyde barışın alternatifi olmadığı ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı mesajının iletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zelenski, Rusya'nın gerilimi azaltıcı adımlar atmak zorunda bırakıldığında gerilimin düşürülmesine yönelik adımların mümkün olduğuna işaret etti.

"Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir"

Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin de ele alındığını aktaran Zelenski, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir. Bu işbirliği giderek daha da güçlenecektir. Yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Bu da Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratıyor."

Zelenski, denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması konusunda sağlanacak ilerlemenin, serbest ticaret anlaşmasının tüm potansiyeliyle hayata geçilmesine de katkıda bulunacağına işaret ederek, "Enerji ve altyapı alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirebilecek projeler mevcut. Özellikle Rusların şehirlerimizin ve köylerimizin enerji altyapısına yönelik terör saldırılarını yoğunlaştırdığı bu dönemde, ortaklarımızla hayata geçireceğimiz her enerji projesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji şirketlerinden temsilcilerle de bir araya geldiklerini söyleyen Zelenski, "Önümüzdeki hafta jeneratör ve diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış bekliyoruz." dedi.

Zelenski, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin de görüştüğünü belirterek, bu konuda minnettar olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanları düzeyinde üzerinde mutabık kalınan hususların süratle hayata geçirilmesini beklediğini vurgulayan Zelenski, "Türkiye'ye verdiği tüm destek için ve zorlu koşullara rağmen güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğimizin giderek güçlenmesinden dolayı minnettarım." dedi.