Bakan Kurum: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."