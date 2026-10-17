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Gündem
AA 17.10.2026 20:06

Bakan Kurum: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Bakan Kurum: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

 

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