Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cevat Özkaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Yayınları'nın kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin"

Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2026

Cevat Özkaya kimdir?

Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı.

Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü.

Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.