Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta temaslarda bulundu

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında temaslarda bulundu.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Fayyad ile görüşen Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini de kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile bir araya geldi.