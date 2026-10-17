Hafif Sağanak Yağışlı 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.10.2026 14:25

Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor

İstanbul’da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. AFAD koordinesinde dron ve sonar cihazlarıyla yürütülen çalışmalarda, derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar didik didik taranıyor.

Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor
[Fotograf: AA]

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.

Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.

Sonarlar ve dronlar devrede: İstanbul'da sel sularına kapılanlar aranıyor

Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.

Arama çalışmalarında dronlar ve sonar cihazları da kullanılıyor.

Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.

ETİKETLER
AFAD
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 38 bin personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Bakan Çiftçi'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
16:11
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Yedi günlük programı açıkladık, seçim ABD'nin
15:32
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker daha mayına çarptı
15:12
"Kripto para dolandırıcılığı"ndan yakalanan şüphelinin eşine ait 9 araca el konuldu
14:47
Erzurum'da hayvan yüklü tır devrildi: 130 küçükbaş telef oldu
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta 38 bin personel alınacak
Osman Gazi yüzer platformu Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı
Osman Gazi yüzer platformu Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ