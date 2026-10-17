Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki gaz üretimi iki katına çıkacak

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi'nin Filyos Limanı'ndan Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanmasının ardından TRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi bir güne şahitlik ettiklerini vurgulayan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye girmesiyle Karadeniz'deki üretimin iki katına çıkacağını söyledi.

Projenin teknik ve mühendislik boyutuna dikkati çeken Bayraktar, "Birinci fazın üretim tesisi karadaydı. Bu sefer teknolojiyi farklı bir noktaya getirdik ve denizde, yüzer üretim platformumuzda artık gazı işleyeceğiz. 170 kilometre mesafeden Filyos'a basıp, buradan da evlerimize, iş yerlerimize inşallah kendi ürettiğimiz gazı götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı’nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı: ????"Aralık ayında Osman Gazi’nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası’nın gazını yakacağız." https://t.co/5mKcp66CyL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2026

Platformun 17 aydır hazırlık sürecinde olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Artık son iki aylık sürece giriyoruz. İnşallah aralık ayında, yıl bitmeden şu gördüğünüz 125 metrelik o alev kulesinde Karadeniz'in, Sakarya Gaz Sahası'nın gazını yakacağız." diye konuştu.

Hedef: Günlük 1 milyon varil üretim

Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yaşandığı bir dönemde yerli kaynakların önemine işaret ederek, sondaj gemilerinin hem mevcut üretimi artırmak hem de yeni keşifler yapmak için Mavi Vatan'da ve Somali'de faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Yoğun bir enerji diplomasisi yürüttüklerini, Suudi Arabistan'daki Dünya Petrol Kongresi ve Rusya'daki Rus Enerji Haftası temaslarının ardından Zonguldak'a geldiğini aktaran Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) hedeflerine ilişkin şunları söyledi;

Bizim için hedef çok net, Günlük 1 milyon varil üretime çıkmak. 2028'e kadarki net tabloyu önümüzde görüyoruz ama o 1 milyona gitmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Bunu yeni keşiflerle yapacağız. İnşallah Gabar'dan bu anlamda güzel bir müjde paylaşmak istiyoruz, çalışıyoruz; henüz o aşamada değil ama o yolda. Bunun yanı sıra yurt dışı faaliyetlerimiz ve ortaklıklarımız sürüyor. Kerkük sahalarına ortak olduk, Libya ve Afrika'da başka projelerle ilgili yoğun çalışmalarımız var.

"Türkiye Milli Enerji 2040 Vizyonu" kasımda açıklanacak

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da değinen Bayraktar, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede temel mesajının "elektrikleşme" olduğunu belirtti.

Bayraktar, binalarda, ulaştırmada, tarımda ve sanayide elektriğin payının artırılması gerektiğini vurgulayarak, zirve öncesinde atılacak adımı şu sözlerle duyurdu;

İnşallah COP öncesinde, kasım ayının ilk haftası gibi 'Türkiye Milli Enerji 2040 Vizyonu'nu kamuoyumuzla paylaşacağız. Orada Türkiye'nin 2040'a, enerji bağımsızlığına giderken atacağı adımları ve iklim hedeflerine nasıl erişeceğiyle alakalı önemli çalışmaları dünya kamuoyuna sunacağız. Antalya'da 'müzakereden aksiyona geçme' mottosuyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, alınan kararların uygulandığı, iklim değişikliğiyle mücadelede kolektif bir çabanın ortaya konduğu bir zirve olmasını diliyorum.