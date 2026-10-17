Sağanak Yağışlı 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.10.2026 12:34

Bakan Bayraktar: Hedefimiz günlük petrol üretimini 1 milyon varile çıkarmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide arz güvenliğinin artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) günlük petrol üretimini 2028'de 550 bin varile, nihai olarak ise 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar: Hedefimiz günlük petrol üretimini 1 milyon varile çıkarmak

Bakan Bayraktar, Zonguldak Filyos Limanı'nda düzenlenen Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan gelişmelerin enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın ve yerli kaynakları geliştirmenin stratejik önemini her geçen gün daha fazla ortaya koyduğunu ifade etti.

Enerji arzını güvenceye almak ve ekonominin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürdürülebilir biçimde karşılamak için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti;

Öne çıkan yer altı doğal gaz depolama imkanımız ile doğal gazı ülkemizin her noktasına güvenli ve kesintisiz biçimde götürmeye devam edeceğiz. Dünyada yaşanan gelişmeler enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın ve kendi kaynaklarını geliştirmenin stratejik önemini her geçen gün daha fazla ortaya koyuyor. Artık her ülke enerjide arz güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Biz de bu anlayışla hem enerji arzımızı güvence altına almak hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürdürülebilir bir biçimde karşılamak için yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Bir taraftan Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut rezervlerimizi arttırmak ve onları en verimli şekilde ülkemize kazandırmak istiyoruz, diğer taraftan Karadeniz'in farklı yerlerinde, bölgelerinde yeni doğal gaz ve petrol keşifleri yapmak için sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz.

 

"Dünyanın dördüncü büyük filosuna sahibiz"

Türkiye bugün 6 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemileriyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip bir ülke. Karadeniz'in derinliklerinde doğal gaz, Gabar'ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak Afrika kıyılarında, Somali'de petrol arayan bir Türkiye var. Ancak bu noktaya kolay gelmedik. Çok zorlu sınamalardan geçtik. Üstü örtülü veya açık ambargolara, her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlarına rağmen enerjide tam bağımsız Türkiye ülküsüne sımsıkı sarıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri olan özgüven devrimi ile bu engelleri birer birer aştık.

"Petrol üretiminde nihai hedef günlük 1 milyon varil"

Bu sayede milli şirketimiz Türkiye Petrolleri, özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini iki kat arttırarak yaklaşık 300 bin varile çıkardı. Bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile, ama inşallah hedefimiz günlük 1 milyon varile çıkarmak olacak. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Onun içindir ki Türkiye bugün Irak'ta, Azerbaycan'da, Somali'de, Pakistan'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da, Umman'da ve Libya'da yoğun bir şekilde bu aramalarına devam ediyor. Kendi gemilerimiz, kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve kendi ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel bir lider ve küresel bir oyuncu yapmaya kararlıyız. İşte bu kararlılık ve idealimizin en somut nişanesi olan Osmangazi Yüzer Üretim Platformumuzu bugün görev yerine uğurluyoruz. Bu büyük projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, mühendislerimize, teknik ekiplerimize ve sayıları 7 bini bulan işçi kardeşlerimize tüm milletimiz adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu milli projeyi hayata geçirmemiz için bizlere inanan ve her daim desteğini aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve duaları ile bizlere manevi güç veren aziz milletimize de tekrar şükranlarımı sunuyorum. Osmangazi Platformumuzun yolu ve bahtı açık olsun. Tüm mürettebatımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar
Sıradaki Haber
Etimesgut Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Devlet gelecek yıl taşınmazlardan 143,8 milyar lira gelir hedefliyor
13:52
MASAK, BM'nin malvarlığını dondurma kararlarını duyurmaya başladı
13:46
Ayazağa'da dirençli şehir modeli hayata geçirilecek
13:38
Ukrayna: Rusya enerji sektörümüze yönelik en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdi
13:25
Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı
13:23
Gençlik kamplarından devlet korumasındaki 2 bin 240 çocuk yararlandı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ