Türkiye'de su yılı yağışlarında 66 yılın rekoru kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2026 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan 12 aylık dönemde Türkiye genelinde metrekareye ortalama 741,6 kilogram yağış düştü.

Türkiye'nin su yılı yağış normali metrekareye 573,4 kilogram, 2025 su yılı yağış miktarı ise 422,5 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2026 su yılı yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 29 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kastamonu, Malatya, Gümüşhane, Rize, Artvin, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yer yer normallerine göre yüzde 20'ye kadar azalırken, Ayvalık, Antalya, Mersin, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Bölgesel yağışlar, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin tamamında hem normallerinin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Su yılı yağışlarında Akdeniz Bölgesi'nde son 66, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 38, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15, Ege Bölgesi'nde son 11 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise su yılı yağışları geçen yılın 3 katını aştı.

Şırnak'ta yağışlar normaline göre yüzde 80 arttı

İl geneli yağışlarda en yüksek miktar metrekareye 1641 kilogramla Rize'de, en düşük miktar ise 396,1 kilogramla Iğdır'da kaydedildi.

Su yılı yağışları Artvin ve Tekirdağ'da normallerinin altında, Bursa, Edirne, Kastamonu ve Rize'de normalleri civarında, diğer illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Normaline göre en fazla yağış artışı yüzde 80 ile Şırnak'ta görüldü.

Adana, Amasya, Düzce, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

Bingöl, Bitlis, Erzincan, Sivas ve Tunceli'de son 38 yılın, Muş'ta son 31 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek su yılı yağışları kaydedildi.

Türkiye genelinde 2026 su yılında ortalama 118,7 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayısı, 100,2 gün olan uzun yıllar ortalamasının yüzde 18 üzerinde gerçekleşti.

Akdeniz'de son 66 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü

Bölgesel verilere göre, yağışların normallerine kıyasla en fazla arttığı bölgeler yüzde 45 ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde 2026 su yılında metrekareye 967,1 kilogram yağış düştü. Bölgenin su yılı yağış normali 665,1 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 460,6 kilogram olarak kaydedildi.

Böylece Akdeniz'de yağışlar normaline göre yüzde 45, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde metrekareye 773 kilogram yağış düşerken, yağışlar 533,9 kilogram olan normaline göre yüzde 45 arttı. Geçen yıl metrekareye 248,8 kilogram yağış kaydedilen bölgede, yağış miktarı 3 katından fazla gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde metrekareye 709,9 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar, normaline göre yüzde 32, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 521,6 kilogram yağış düştü. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 30, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artarken, son 15 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü.

Ege'de son 11, Karadeniz'de son 10 yılın en yüksek yağışları kaydedildi

Ege Bölgesi'nde su yılı yağışları metrekareye 765,2 kilogram olarak ölçüldü. Yağışlar, 604,7 kilogram olan normaline göre yüzde 27, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. Bölgede son 11 yılın en yüksek su yılı yağışı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 823,9 kilogram yağış düştü. Bu miktar, 697 kilogram olan normalin yüzde 18, geçen yıl kaydedilen 672,5 kilogramın ise yüzde 23 üzerinde gerçekleşti. Böylece bölgede son 10 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

Marmara Bölgesi'nde ise metrekareye 738,5 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar, 670 kilogram olan normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 439,7 kilograma göre yüzde 68 artış gösterdi.