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Gündem
AA 17.10.2026 11:23

Burhanettin Duran: Karadeniz'in enerjisi, Türkiye'nin geleceğine güç katıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin bugün gerçekleştirilecek törenle Filyos'tan Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlanacağını belirterek, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.

Burhanettin Duran: Karadeniz'in enerjisi, Türkiye'nin geleceğine güç katıyor

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin enerji altyapısına yeni ve stratejik bir üretim kapasitesi kazandırıldığını ifade etti.

Osman Gazi platformunun Karadeniz'de belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca aralıksız görev yapacağını kaydeden Duran, şu bilgileri paylaştı;

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, bugün gerçekleştirilecek törenle Filyos’tan Mavi Vatan’daki görev yerine uğurlanıyor. Osman Gazi, Karadeniz’de belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Denizden çıkarılan doğal gazı işleyerek ulusal şebekemize kazandıracak bu dev tesis, ülkemizin enerji altyapısına yeni bir üretim kapasitesi sağlayacak.

"Yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak"

Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması, yerli kaynaklarımızla doğal gaz ihtiyacı karşılanan hane sayısının ise 4 milyondan 8 milyona yükselmesi hedefleniyor. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlaması beklenen bu stratejik yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması bakımından da büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan’ın derinliklerindeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunuyor, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Karadeniz’in enerjisi, Türkiye’nin geleceğine güç katıyor.

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Burhanettin Duran
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