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Gündem
AA 17.10.2026 10:38

Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda ayrıca Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'ndan görüntülere yer verildi.

 

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