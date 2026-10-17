Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda ayrıca Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'ndan görüntülere yer verildi.
Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum. ????Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı https://t.co/Pvp82qt18x— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 16, 2026