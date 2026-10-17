Antalya'da planlanan "çocuk güzellik yarışması" hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda söz konusu organizasyona ilişkin yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının ve ticari birer unsur haline getirilmesinin asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

"Hiçbir ticari faaliyet çocuklarımızın esenliğinden değerli değildir"

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir.