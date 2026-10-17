Aranan 912 şahıs yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Türkiye genelinde 24 saat esasına göre "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulaması sonucunda, 0-5 yıl hapis cezasıyla aranan 751, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 100, 10-20 yıl hapis cezasıyla aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan 13 olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı. Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."