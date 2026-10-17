Sağanak Yağışlı 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.10.2026 11:02

Aranan 912 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde haklarında yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen "Aranan Şahıslar Uygulamasında" 912 şahsın yakalandığını duyurdu.

Aranan 912 şahıs yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Türkiye genelinde 24 saat esasına göre "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulaması sonucunda, 0-5 yıl hapis cezasıyla aranan 751, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 100, 10-20 yıl hapis cezasıyla aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan 13 olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı. Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

ETİKETLER
Denetim İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
MASAK, BM'nin malvarlığını dondurma kararlarını duyurmaya başladı
13:46
Ayazağa'da dirençli şehir modeli hayata geçirilecek
13:38
Ukrayna: Rusya enerji sektörümüze yönelik en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdi
13:25
Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı
13:23
Gençlik kamplarından devlet korumasındaki 2 bin 240 çocuk yararlandı
13:19
Küresel piyasalar veri gündemini takip edecek
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ