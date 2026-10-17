İstanbul Valisi Gül: Sel mağdurlarına para yardımı yapıldı

Vali Gül, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak sahadaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ve yarın kentte yağış beklendiğini ancak büyük bir yağış öngörülmediğini belirten Vali Gül, toprağın suya doymuş olması nedeniyle heyelan ve bina güvenliği risklerine dikkati çekerek, "Toprak yağışa doydu, dolayısıyla bazı yerlerde toprak kayması ve sıkıntılı binalarda farklı endişelerimiz olabiliyor. Hemşehrilerimiz kendi binalarında risk görüyorlarsa, kaymakamlıklarımız ve 112 marifetiyle bütün hemşehrilerimizi misafir etmeye hazırız. Alanda tarama yapıyoruz, riskli tespit ettiklerimizi boşaltıyoruz. Hemşehrilerimiz kesinlikle riske girmesin." ifadelerini kullandı.

"Dere yataklarındaki kaçak yapılar yıkılıyor"

Bölgede su tahliye işlemlerinin büyük oranda tamamlandığını, çok az noktada su kaldığını aktaran Gül, derenin ıslahı önündeki engellerin kaldırılacağını vurgulayarak şunları kaydetti;

Tüm kamu kurumlarımızın katılımıyla kararlar aldık. Bu kararlardan biri de dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı. Şu an arkamızda bulunan tesis ve dükkanlar gibi işgallerin yıkımına bugün başlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, hemşehrilerimizin mağdur olmaması ve alanın hizmet verebilmesi için gerekli talimatları verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci anbean takip ediyor. Hem kimseyi mağdur etmeden tedbir alıyoruz hem de dere ıslahının önünü açıyoruz. Çok kısa sürede hayat normale dönecek.

"5 binden fazla kişiye acil destek verildi, zararlar pazartesi ödenecek"

Afetzedelere yönelik maddi destek süreçlerine de değinen Vali Gül, acil ihtiyaç ödemelerinin ardından asıl hasar tazminatlarının haftabaşında yatırılacağını açıkladı.

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeneğinden 5 bini aşkın afetzedenin hesabına 10'ar bin lira yatırıldığı bilgisini paylaşan Gül, "Bu para zararların karşılığı değil, afet dönemindeki acil ihtiyaç parasıdır. Ekiplerimizin zarar ve ziyan tespit çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu tespitleri en geç yarın öğlene kadar tamamlamayı planlıyoruz. Pazartesi günü de zarar tespitlerine göre belirlenen paraları hemşehrilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

AFAD, Jandarma, İtfaiye ve ilgili tüm kurumların sahada el birliğiyle çalıştığını belirten Vali Gül, "Rabbim devletimize ve milletimize güç versin." dileklerinde bulundu.