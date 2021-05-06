Kakava, Roman vatandaşların Hıdırellezi olarak biliniyor. Edirne Sarayiçi’nde her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Kakava, son 2 yıldır salgının gölgesinde buruk geçiyor.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Kakava'nın Romanların bayramı olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye birliktelik mesajı veriyoruz"

Şallı, bu sene geleneksel Kakava ateşini salgın tedbirleri doğrultusunda yaktıklarını ifade etti:

"Kakava Romanlar için çok önemli bir gün. Sevgi, huzur, kardeşlik, bolluk, bereket ve mutluluktur. Evlerimizin önünde yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye Edirne'den güzel bir birliktelik mesajı veriyoruz."

Evlerinin önünde ateş yakan romanlar, şarkılar eşliğinde dans etti, ateşin üzerinden atladı.