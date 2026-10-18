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TRT Haber 18.10.2026 12:09

İstanbul'da sele kapılan 3 kişi aranıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, "Yağmur durdu; arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizi arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'da sele kapılan 3 kişi aranıyor

İstanbul Valisi Davut Gül selde zarar gören Ayazağa’da incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Gül, "Bugün 5'inci gündeyiz. Yağmur durdu; arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşehrimizi arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmalarının tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor.

İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini, gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı; oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı; onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda, İSKİ’nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önüne engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak." dedi.

 

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