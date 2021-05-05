Bazı insanlar zamanla hayallerinden vazgeçer, bazıları da ne pahasına olursa olsun hedeflerinin peşinden sonuna kadar gider.

İsmet Şanlı da hayallerini gerçekleştirmenin zamanı olmadığını düşünenlerden.

Motosiklet dünyasının en yeni ve renkli isimlerinden biri oldu 55 yaşındaki İsmet Şanlı. Çocukluktan beri rüyalarını süsleyen motosiklet ile tanışması emeklilik günlerinde gerçekleşti.

100 cc’lik ufak motosikleti ile Bursa Orhangazi'de amatörce başlayan yolculuk serüveni bir anda Türkiye turuna dönüştü.

Doğallık ve samimiyet

4700 kilometrelik macerasında kısıtlı imkanlarla ihtiyaçlarını karşıladı, karnını çoğunlukla marketlerde doyurdu.

Belirli bir rotaya bağlı kalmayan İsmet Şanlı, kalbinin sesinin dinleyerek binlerce kilometre kat etti, çadırda ve mescitlerde konakladı.

Gösteriş kaygısı olmadan, basit ekipmanlarla bu yolculukları kayda alan Şanlı, eve döndüğünde ise videoları kendi Youtube hesabında yayınladı.

Videolarındaki doğallık ve samimiyet, her kesim tarafından hem çok sevildi, hem takdir edildi.

Gün geçtikçe özellikle motosiklet dünyasında daha da tanınırken, bu ilgi onu adeta bir sosyal medya fenomeni haline getirdi.

Bölge bölge Türkiye

İstanbul’un Karadeniz kıyısından başlayan yolculuğu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsadı.

Yolculuğu boyunca çok az sayıda olumsuzluk da yaşayan İsmet Şanlı, pes etmediğini söylüyor.

“Kalırsam oralarda motoru atarım, kılık kıyafetimi çantaya koyar, otobüse binip döner gelirim.”

Artvin’den Iğdır’a, Hakkari’den Hatay’a uzanan yolculuklarda Türkiye’nin sınır kapılarını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi Şanlı.

Sabit bir rota belirlemek yerine kendisini yolların yönlendirdiğini anlatan İsmet Şanlı, sorunsuz bir şekilde evinin yolunu tuttuğunu söylüyor.

Pandemi onu da etkiledi

Yolculukları boyunca her kat ettiği kilometrenin ardından kendisine daha fazla cesaret geldiğini söylüyor İsmet Şanlı.

Türkiye turunun ardından Avrupa turu için hazırlıklara başlayan Şanlı, bu yeni hayalini ise pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Koruma ve kurallar

“Motosikleti ben 50 yaşımda aldım, 50 sene geç kalmışım” diyen Şanlı, motosikleti her yaştan, her kesimden insana tavsiye ediyor.

“Tavsiye ediyorum ama trafik kurallarına uygun sürüş yapmaları şartıyla” diyen Şanlı, güvenlik tedbirlerinin önemini de hatırlatıyor.

Kask, eldiven, mont, pantolon, ayakkabı gibi korumalı kıyafetlerle yollara çıkılması gerektiğini vurgulayan Şanlı, sokağın sonuna kadar gidecek olsak bile korumasız motosiklete asla binilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

