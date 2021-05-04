Erguvanlar bu yıl önceki dönemlere göre daha geç açtı. Nisan ayında çiçeklenmesi beklenen erguvanlar mayıs ayında boğazı süsledi.

Rehber ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, erguvan ağacının hikayesini TRT Haber’e anlattı.

“Erguvan İstanbul ile özdeşleşmiş bir ağaç. İlginç bir hikayesi var erguvanın. Batı’da Latince ismi ‘cercis siliquastrum’ olan erguvan ağacına Yahuda (Judas) ağacı derler. Judas ağacı diyorlar. Çünkü Hz. İsa’nın 12 havarisi vardır. Asıl rakam ise 13 tür. İşte o havarilerden Judas (Yahuda) ona ihanet eder. Onun yerini Romalılara söyler. Romalılar Hz. İsa’yı yakalar ve çarmıha gerer. Bunun üzerine Judas sabahlara kadar ağlar. Yaptığı hatadan dolayı çok üzülür. Gider kendini bir ağaca asar. Ağaç o zamana kadar beyaz çiçekler vermektedir. Fakat bu ihanetle beraber ağaç da bunun utancını yaşar. İşte bu efsaneye göre erguvan yani Judas ağacının rengi bu şekilde ortaya çıkar.”

İstanbul, mayıs ayında baharın en güzel görüntülerine sahne oluyor. Mor ve pembe renkleri ile boğazın iki yakasını taçlandıran erguvanların hikayesini Rehber/Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç @trthaber’e anlattı. https://t.co/Qtut3kz3xR pic.twitter.com/iA1AbPtuAX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

Erguvanlar renkleriyle Boğaz'ı taçlandırıyor

İstanbul'un doğasında kendiliğinden yetişen ve kentin kadim bir ağaç türü olan erguvanlar, tabiatın İstanbul'a hediyesi olarak görülüyor. Erguvanlar, İstanbul Boğazı'ndaki hoş görüntüsü ve kokusuyla görenleri hayran bırakıyor.

Saffet Emre Tonguç, erguvan ağacı ve güzel kokulu çiçeklerin İstanbul’da görülebileceği park ve bahçeler hakkında da bilgi verdi.

"Erguvanı İstanbul’da bütün Boğaz hattında görebilirsiniz. Özellikle korularda görmek mümkün. Beşiktaş’taki Abbas Ağa Parkı’nda, Yıldız Parkı’nda çok güzel erguvanlar görebilirsiniz. Kuruçeşme civarındaki Naciye Sultan Korusu'nda, Bebek’te Kortel Korusu’nda ve bütün Aşiyan Mezarlığı'nda görebilirsiniz. Karşıya geçtiğimizde ise Kuzguncuk sırtlarında, Nakkaştepe’de erguvanlar mevcuttur. Kandilli civarındaki Cemile Sultan Korusu’nda da vardır. Otağtepe, Mihrabat Korusu, Hidiv Kasrı hep erguvanlarla doludur."