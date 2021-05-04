Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sevimli kedi eve girmek için kapıyı çaldı
Niğde'de bir kedinin daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldığı görüntüler sosyal medyada defalarca izlendi.
Görüntüler, Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir apartmanda çekildi.
Dairenin kapısının yanındaki ayakkabılığa çıkan bir kedi, eve girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Bir yandan kapıyı çalıp diğer yandan miyavlayan sevimli kedi, açan olmayınca bir süre çabasından vazgeçti.
Ayakkabılıkta bekleyen kedi sonra kapıyı tekrar çalıp miyavlamaya devam etti.
O sırada çekilip sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlenip beğenildi.
Etiketler: Sosyal Medya
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