Görüntüler, Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir apartmanda çekildi.

Dairenin kapısının yanındaki ayakkabılığa çıkan bir kedi, eve girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Bir yandan kapıyı çalıp diğer yandan miyavlayan sevimli kedi, açan olmayınca bir süre çabasından vazgeçti.

Ayakkabılıkta bekleyen kedi sonra kapıyı tekrar çalıp miyavlamaya devam etti.

O sırada çekilip sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlenip beğenildi.