Havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin belirledikleri güzergah doğrultusunda Bingöl, Erzurum ve Muş yaylalarına zorlu yolculuğu sürüyor.

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümünü yolda geçiren göçerler, ilkbahar ve yaz mevsimini mola verdikleri yerlerde ve ulaştıkları yaylalarda kurdukları çadırlarda karşılıyor. Yetiştirdikleri hayvanlarla da sektöre önemli katkı sağlıyorlar.

İlkbahar geldi, besicilerin yoğunluğu başladı

İlkbaharda havaların ısınmasıyla iş yoğunlukları artan besiciler meraya çıkardıkları hayvanlarını bakımlarını yapıyor, süt sağıyor, peynir hazırlıyor.

Elazığ'dan çıktıktan sonra Bingöl'de mola veren göçerler, hayvanlarını Erzurum'daki yaylalara götürmek için yaklaşık 50 gün boyunca yolda oluyor.

Ramazan Bayramı'nı da yolda geçirecekler

Bingöl-Elazığ kara yolu mevkiinde günler süren yolculuğun ardından mola veren göçerlerden Süleyman Elban, ömrünün hayvancılıkla geçtiğini anlattı.

"Hayvanları serin yerlere götürüyoruz. Yoksa sıcaktan ölürler. Yerdeki yeşillik bitti mi koyunlar ölür. Onun için yer değiştirmemiz gerekiyor."

Elban, sabah saatlerinde süt sağarak başlayan mesailerinin gün boyu sürdüğünü söyledi. Peynir hazırladıklarını ve ambalajladıkları peynirlerin satış için yerleşim yerlerine götürüldüğünü dile getirdi.

"Şartlarımız zor"

Mahmut Kaya da kışın Elazığ'da ahırda besledikleri hayvanları ilkbaharda Bingöl ve Erzurum'a götürmek için yola çıktıklarını ifade etti.

"Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 400 koyunumuz var. Çok fazla masraf oluyor. Şartlarımız çok zor ama ramazan ayının bereketiyle yaşıyoruz, şükürler olsun. Bazen iftarımızı hayvanların yanında açıyoruz."