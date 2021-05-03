Bir sınav dönemi daha yaklaşıyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri koronavirüs gölgesinde sınava hazırlanıyor. Lise Giriş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran’da yapılacak. Yüzbinlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavlar öncesi kritik dönemece girildi. Bu süreci iyi yönetmek büyük önem taşıyor.

Öğrenciler sınava sayılı günler kala vakitlerini nasıl değerlendirmeli? Aileler, çocuklarına yardım etmek için nasıl bir yol izlemeli? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever son viraja yaklaşılırken yapılması gerekenleri TRT Haber’e anlattı.

[Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever]

Odaklanmak ve hedefe kilitlenmek gerekiyor

“Önce işin psikolojik tarafıyla başlamak gerekiyor. Mesela ‘sınava 1 ay kaldı 2 ay kaldı’ yerine ‘1 ay-2 ay var’ diyelim. Bu psikolojik anlamda olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca öğrencinin yeteri kadar vakti olduğunu düşünüp odaklanmasını ve hedefe kilitlenmesini sağlar. Sınav konularının çoğu bitti. Özellikle üniversite sınavına girecek arkadaşlar tekrar yapmaya başladılar. Öğrencilerin bu süreçte iyi bildikleri konular yerine eksik olduklarına odaklanmaları önemli.”

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Süre tutarak soru çözülmeli

“Bu dönemde öğrencilerin süre tutarak deneme sınavları yapması da gerekiyor. Önemli oranda sınavda soruları yetiştirme problemleri çıkıyor. Öğrencilerin önceden süre tutarak soru çözmesi de onların kaygılarını ciddi anlamda azaltıyor. Bir taraftan da çalışmanın dengelenmesi önemli. Çünkü çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ruh sağlığı açısından bir dengeleme çok önemli. Bunun için ders çalışmayla, gündelik hayatta keyifle yapabilecekleri aktivitelerin dengelenmesi gerekiyor. Çocuklar sürekli hem okul dersleri hem de sınavlara hazırlık için dersin başında oturuyorlar. Bunun yaratacağı fiziksel etkilerden bir miktar daha arınmanın yolu egzersizler olabilir. Pek çok uzman iyi bir uyku ve sağlıklı beslenmeyi de öneriyor. Bunlar çok klasik ama bir o kadar da önemli öneriler.”

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Öz güven şart

“Bir diğer önemli mesele ise öz güven. Bu tarz sınavlar için ülkemizde yapılan pek çok araştırmada özgüvenin sınav ve hatta genel olarak eğitim başarısını ciddi biçimde etkilediği ortaya çıktı. Konulara hakim olarak sınava giren öğrencilerde öz güven daha yüksek oluyor. ‘Nereyi kazanacağım?’ diye gelecek kaygılardan uzak durmak gerekiyor. Şu dönemde sınava odaklanmak en iyisi. Eğer sosyal medya kullanıyorlarsa, sınavla ilgili olumsuz haberlerden etkilenmemeliler. Çünkü pek çok mesnetsiz haber ve bilgi sosyal medyada anlık biçimde yayılabiliyor. Bunlar morallerini ciddi anlamda bozabilir, sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar etmeliler.”

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MEB’in yayınladığı sorular takip edilmeli

“Akran öğrenmesini bu dönemde biraz daha önemsemek lazım. Öğrenciler, arkadaşlarıyla online paylaşım yapabilirler. Yine pek çok sosyal medya platformunda konu anlatımı ya da sorular bulunuyor. Bunları takip ederek farklı teknikleri görme şansları olabilir. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı sorular var. Bunlar hem işleyişe hem de çerçeveye ilişkin ipuçları veriyor. Öğrencilerimize MEB’in yayımladığı soruları takip etmelerini öneriyorum."

[Fotoğraf: AA]

Aileler olumsuz ifadelerden kaçınmalı

“Aileler bu süreçte çocuklarının durumunu takip etmeli, onları desteklemeli. Belirli konularda zayıf olsalar bile olumsuz ifadelerden kaçınmalılar. ‘Herkes yapıyor, sen yapamıyorsun’ gibi ifadelerle çocukların kaygı seviyelerini yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Aileler çalışma ortamlarının düzenlenmesinden duygusal ihtiyaçlarına kadar her konuda çocuklarına destek vermeli.”

