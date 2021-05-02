Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze sınavlara ara verildi. Ancak, ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınavlar yapılabiliyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

Sonuçlar 27 Mayıs'ta duyurulacak. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Adaylar ve sınav görevlilerine muafiyet

Sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.

Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

[Fotoğraf: AA]

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.