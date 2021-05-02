Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi.

İnce'nin kuracağı Memleket Partisi, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak.

Logo ve slogan hazır

Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "MAVİ" olarak belirleyen partinin logosu da, Türkiye haritası şeklinde olacak.

Logoda ayrıca, Ankara'nın üzerinde nazar boncuğu şeklinde işaret yer alacak.

4 genel başkan yardımcısı yer alacak

50-60 kişilik kurucular kurulunun yer alacağı partide, 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak.

Ayrıca, Memleket Partisi'nde 20-25 MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi bulunacak.

Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek.

İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.