Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ismi, programı ve üzüğü hazır. İnce 81 il gezisini tamamladıktan sonra harekete geçecek. Memleket hareketini başlatan İnce, müzik ve logo için de profesyonel bir ekiple çalışıyor.

İnce'nin önümüzdeki ayın ilk haftasında hem CHP'den istifa etmesi hem de partinin kuruluş açıklamasını yapması bekleniyor. Öncesinde ise 31 il daha gezecek.

CHP'de ikinci istifa dalgası olacak mı?

İnce, bir yandan da CHP'den daha fazla milletvekilini partisine çekmek istiyor. 3 milletvekilinin istifasının ardından "daha fazlası ile görüşüyorum" diyerek ikinci istifa dalgasına dikkat çekmişti.

Muharrem İnce, partinin kuruluş açıklamasını en az 10 milletvekili ile yapmayı planlıyor. Bu nedenle CHP'den istifa eden üç milletvekilinden yönetimi eleştirenlerle diyalog kurmalarını istedi.

İnce temaslarını sürdürüyor

İnce'nin temasları milletvekilleri ile de sınırlı kalmayacak. Belediye başkanlarının yanı sıra CHP'nin il başkanlıkları da İnce'nin hedefinde. İnce, CHP genel başkan adaylığı sürecinde kendisine destek veren Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile de temas halinde.

CHP'de İnce önlemi

CHP yönetimi ise ikinci istifa dalgasına karşı önlem almak istiyor. İnce'ye yakın isimlerle görüşmeler yapılacak. Hem Genel Merkez hem de Meclis Grubu bu konuda yol haritası belirleyecek.