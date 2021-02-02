AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TRT Haber canlı yayınında hayvan hakları yasa teklifinde gelinen son durumu anlattı. Zengin, yasa teklifinin 15 gün içinde Meclis’e geleceğini açıkladı.

Türkiye'de hayvanseverlerle alakalı bu kadar çok STK'nın bu denli gönüllü iş yaptığını yakınen gördüklerini söyleyen Zengin, "Hayvan hakları konusunda öne çıkan isimlerden pek çok arkadaşımız geldi, onlarla bir araya gelmiş olduk" dedi.

Yunus parkları açılamayacak

Hayvanlara çip takılacağını ve eziyet halinde bin liranın altında olmamak üzere para cezası verileceğini söyleyen Özlem Zengin, şunları söyledi:

"Yunus parkları bundan sonra açılamayacak. Onlara bir düzenleme getiriyoruz. Bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni çok paydaşı var. Bir yandan İçişleri Bakanlığımız HAYDİ adıyla bir yapı oluşturdu. Bir tarafta Hazine'nin buraya ayrı bir bütçe oluşturması gerekiyor. Tarım Bakanlığımız bu kanunun zaten ana yürütücüsü. Belediyeler içinde olduğu için Şehircilik Bakanlığımızın görevleri var ve tabii ki Adalet Bakanlığımız. Çünkü Adalet Bakanlığımız bu konuyla alakalı suçüstü hallerinde onlar resen harekete geçecekler. Böyle bakıldığında son derece çoklu bir yapı içerisinde, doğru bir sistem kurgulamaya çalışıyoruz."

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, hayvan hakları yasa teklifinin detaylarını @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/dTLSPO4MWb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2021

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, bu sistemin işler olmasını çok arzu ettiklerini söyledi.

"Dengesi son derece zor bir kanun. İstiyoruz ki tüm paydaşlarımızı memnun edecek bir şey yapalım. Teklifimiz tamamen bittiğinde muhalefetteki arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Herhalde bu konu uzlaşacağımız bir konudur diye düşünüyorum. Komisyon çalışmalarımız da böyleydi. Komisyonumuzla çalışmalar devam ederken onlar da çok detaylı dinlemeler yaptılar. Elimizdeki bütün bu argümanları birleştirerek bir kanun çalışması tamamlamaya çalışıyoruz."