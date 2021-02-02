Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gözaltına alınanlardan 102'si Boğaziçi öğrencisi değil
[Fotoğraf: AA]
Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde ve rektörlük binasının ablukaya alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, üniversitesinin Güney Kampüsü girişinde dün gerçekleştirilen eylemler sırasında 108 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Bu kişilerden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.
Açıklamada, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı olmadığı, 15 kişinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği vurgulandı.
98 şüpheli serbest bırakılmıştı
Rektörlük binasının önündeki eylem nedeniyle gözaltına alınan 51 kişiden birinin de başka üniversitesinin öğrencisi olduğu belirtildi.
Kampüsün içinde ve dışında yapılan izinsiz gösterilerde 159 kişi gözaltına alınmış, 98'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 61 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Son Dakika
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