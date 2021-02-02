İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, üniversitesinin Güney Kampüsü girişinde dün gerçekleştirilen eylemler sırasında 108 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Bu kişilerden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı olmadığı, 15 kişinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği vurgulandı.

98 şüpheli serbest bırakılmıştı

Rektörlük binasının önündeki eylem nedeniyle gözaltına alınan 51 kişiden birinin de başka üniversitesinin öğrencisi olduğu belirtildi.

Kampüsün içinde ve dışında yapılan izinsiz gösterilerde 159 kişi gözaltına alınmış, 98'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 61 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

