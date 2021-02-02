Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.