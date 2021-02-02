Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Kpam4tTige— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021
Sıradaki Haber
Ankara'da çevreyi kasten kirleten kişilere ceza yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz