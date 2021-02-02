Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle'nin Susuz Mahallesi'nde bulunan açık araziye atık kimyasal madde bırakıldığı tespit edildi.

1 Şubat'ta yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, bölgeye kimyasal atık bırakan S.K. ve I.K. adlı şüpheli şahısların 2 araç ile bölgeye geldikleri tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin araziye 8 tank içindeki 400 litre kimyasal atığı boşaltmaya çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

804 bin 770 TL idari para cezası uygulandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilerek “çevrenin kasten kirletilmesi” suçundan her iki şahsa toplamda 804 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçundan da toplam 10 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.K. ve I.K. hakkında adli işlem başlatıldı.