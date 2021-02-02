

Bölücü terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren Operasyonları’na yenisi eklendi.



İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te “Eren -6 Mergelo” Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1453 personel, 82 operasyonel tim ile görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “11 Ocak 2021’de başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.