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Ekonomi
TRT Haber 22.10.2026 00:08

Yurt içi piyasalarında gözler faiz kararında

Piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın yedinci faiz kararı bugün açıklanacak.

Yurt içi piyasalarında gözler faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.

Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

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