Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu'dan provokasyonlara tepki: Tuzağa düşmeyin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara tepki göstererek, "Tuzağa düşmeyin" uyarısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz. Elbette hayır.
Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
Elbette hayır.
Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin.
Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır."
Tuzağa düşmeyin... pic.twitter.com/HZKRM18fPL— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) February 2, 2021
Son Haberler
- 10:25
- 10:16
- 10:14
- 10:23
- 10:09
Sıradaki Haber
Bitlis ve Siirt'te Eren -6 Mergelo Operasyonu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz