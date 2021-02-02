Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kandil'e TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 terörist etkisiz
[Fotoğraf: MSB Arşiv]
TSK ve MİT'in koordinesiyle Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesiyle Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021
Sıradaki Haber
Gözaltına alınanlardan 102'si Boğaziçi öğrencisi değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz