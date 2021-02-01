CHP’de istifalar parlamento ile sınırlı kalmadı. 3 milletvekilinin ardından CHP Yalova İl Teşkilatı'ndan 350 partili istifa etti.

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'dan istifa açıklamaları geldiği dakikalarda CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantıda idi.

Gündemde üç milletvekilinin istifasının ardından yeni istifaların olup olmayacağı ve atılacak adımlar vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Sel gider kum kalır, kişiler gelir geçer"

Öztrak istifa eden 3 milletvekilini bu sözlerle eleştirdi:

"Kimsenin şüphesi olmasın; sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçer. CHP ve cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız."

İnce'ye eleştiri: Siyasi ahlakla bağdaşmıyor

Öztrak, Muharrem İnce'nin CHP'den hala istifa etmemesini de eleştirdi:

"Hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor. Hep söylüyoruz; milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor."