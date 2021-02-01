Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon
[Fotoğraf: Getty]
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 bin 349 hesap hakkında inceleme başlatıldı, 118 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya provaktörlerine geçit vermedi.
1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında çeşitli terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen toplam 5 bin 349 hesap hakkında inceleme başlatıldı.
Çalışma sonucunda 2 bin 756’sının FETÖ, 168’inin DEAŞ, 2 bin 185’inin PKK/KCK ve 285’inin diğer terör örgütleri güdümünde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Gözaltına alma işlemleri devam ediyor
Hesapları yönettiği tespit edilen 2 bin 237 kullanıcıdan 118’i gözaltına alındı.
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