İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya provaktörlerine geçit vermedi.

1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında çeşitli terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen toplam 5 bin 349 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Çalışma sonucunda 2 bin 756’sının FETÖ, 168’inin DEAŞ, 2 bin 185’inin PKK/KCK ve 285’inin diğer terör örgütleri güdümünde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Gözaltına alma işlemleri devam ediyor

Hesapları yönettiği tespit edilen 2 bin 237 kullanıcıdan 118’i gözaltına alındı.