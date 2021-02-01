Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan test sürüşü ile ilgili açıklama yapıyor.

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