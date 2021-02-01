Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısına sürücüsüz otobüs ile gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gitti.
Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" ifadesini kullandı.
Erdoğan test sürüşü ile ilgili açıklama yapıyor.
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